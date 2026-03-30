Für die WM: DFB-Stürmer-Hierarchie steht fest

Dass sich die deutsche Nationalmannschaft ohne Umweg die Teilnahme an der WM im Sommer sichern konnte, ist zu großen Teilen Nick Woltemade (24) zu verdanken. Seine vier Tore in den letzten drei Qualifikationsspielen ebneten den Weg zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Einen Stammplatz im Sommer sichert das dem 1,98-Schlaks aber nicht.

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Ganz im Gegenteil: Kai Havertz (26/FC Arsenal) ist nach langer Verletzung zurück und durfte trotz fehlender Spielpraxis im Test gegen die Schweiz (4:3) von Beginn an ran. Im heutigen Duell mit Ghana (20:45 Uhr) könnte laut der ‚Bild‘ zwar aus Gründen der Belastungssteuerung wieder Woltemade starten – die Hierarchie für die WM ist dem Boulevardblatt zufolge aber schon in Stein gemeißelt.

Havertz ist der Platzhirsch

Havertz soll demnach als gesetzter Neuner ins Turnier gehen, während für Woltemade, der bei Newcastle United ebenfalls kein Stammspieler ist, die Joker-Rolle vorgesehen sei. Deutschlands eindeutig formstärkster Stürmer, Deniz Undav (29/VfB Stuttgart), muss hingegen sogar um seinen Kaderplatz bangen, heißt es.

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Bundestrainer Julian Nagelsmann deutete zuletzt an, noch einen großgewachsenen Strafraumstürmer mitnehmen zu wollen. Die Kandidaten Niclas Füllkrug (33/AC Mailand) und Tim Kleindienst (30/Borussia Mönchengladbach) kommen aber überhaupt nicht in Tritt.

Wer sollte bei der WM für Deutschland stürmen? Kai Havertz Nick Woltemade Niclas Füllkrug Deniz Undav Jonathan Burkardt Tim Kleindienst Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Geht es nach den FT-Usern, sähe das Bild derweil ganz anders aus. In einer Umfrage zu Monatsbeginn sprachen sich 46 Prozent der Teilnehmer für Undav als WM-Stürmer aus. 20 Prozent votierten für Woltemade, 17 Prozent für Havertz. Der Bundestrainer sieht es anders.