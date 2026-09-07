RB-Ärzte schauen zu genau hin

Eine ganz heiße Aktie des Sommers war Fisnik Asllani (24/TSG Hoffenheim). Der Angreifer schien nach einer tollen Saison im Kraichgau bereit für den nächsten Karriereschritt, besonders Borussia Dortmund war interessiert. Doch zu einem Deal kam es nicht, da der BVB keinen seiner Stürmer verkaufen konnte. RB Leipzig wollte stattdessen zuschlagen und einigte sich mit Hoffenheim auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro für den kosovarischen Nationalspieler. Dieser fiel jedoch durch den Medizincheck. Die Bedenken der Sachsen hielt man bei der TSG übrigens für „massiv übertrieben“.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Prognose: Asllani wird spätestens im kommenden Sommer den nächsten Karriereschritt gehen, sicherlich aber nicht nach Leipzig.

Die Zehn bleibt

Auch Said El Mala (20/1. FC Köln) spielte sich in der vergangenen Saison in die Notizbücher einiger Klubs. Es entwickelte sich ein Wettbieten um den dynamischen Flügelspieler. Doch mehrere Klubs holten sich eine blutige Nase. Einige Premier League-Klubs um Brighton & Hove Albion und den FC Brentford konnten die geforderte Ablöse des FC zahlen, El Mala wollte jedoch nicht auf die Insel wechseln. Der BVB weigerte sich, 50 Millionen Euro Sockelablöse auf den Tisch zu legen. RB Leipzig sah wie der lachende Dritte aus. Doch auch den Sachsen sagte der Youngster ab, verlängerte in Köln und sicherte sich die Rückkennummer 10.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Prognose: Auch El Mala wird nach einer ähnlich starken Saison wohl kaum über den kommenden Sommer hinaus bei seinem Klub bleiben. Die Frage ist, ob er dann für den BVB noch zu bezahlen ist.

Hier bleibe ich sicher nicht

Noch viel weiter war der Transfer von Ritsu Doan (28/Eintracht Frankfurt) zum Saudi-Klub Al Ittihad. Die SGE hatte die Offerte über 17 Millionen Euro bereits akzeptiert, dem Japaner winkte ein fürstliches Gehalt von unglaublichen neun Millionen Euro netto. Doch Doan war von einem Leben in Saudi-Arabien dann doch nicht sonderlich angetan und ließ den Deal platzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Prognose: Doan war eigentlich als Stammspieler in Frankfurt eingeplant. Nur ein erneutes Topangebot könnte die SGE zum Nachdenken bringen.

Schlicht nicht einig

Der Überraschungstransfer von Josha Vagnoman (25/VfB Stuttgart) zum Premier League-Aufsteiger Hull City scheiterte erst auf der Zielgeraden. Die Schwaben sollten 6,5 Millionen Euro Ablöse für 50 Prozent der Transferrechte zahlen, für Vagnoman lag ein Vierjahresvertrag bereit. Am Ende kam der Rechtsverteidiger mit Hull jedoch nicht final überein. Vagnoman blieb und schoss sich an den ersten Spieltagen in den Fokus von Nationaltrainer Jürgen Klopp.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Prognose: Mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet, hängt die Zukunft stark vom Verlauf der Saison und Chancen beim DFB ab.

Verrücktes Tauschangebot

Borussia Dortmund wurde während des Sommers immer wieder mit Nick Woltemade (24/Newcastle United) in Verbindung gebracht. Erst nach dem Deadline Day wurde bekannt, dass ein Wechsel des Sturmschlaks‘ zum BVB eine echte Option war. Der Nationalstürmer wurde den Schwarz-Gelben von den Magpies als Teil eines Tauschdeals offeriert. Im Gegenzug sollte Felix Nmecha (25) nach England wechseln. Diesen wollten die Dortmund-Bosse aber auf keinen Fall abgeben und sagten den Deal ab.

FT-Prognose: Woltemade wechselte stattdessen leihweise zu Juventus Turin. In Newcastle hat er wohl keine Zukunft mehr, daher könnte er für den BVB im kommenden Sommer wieder interessant werden – ohne Tauschdeal.

Langes Hin und Her

Eigentlich wollte der VfB Stuttgart Ermedin Demirovic (28) gar nicht abgeben, doch ein Angebot von Galatasaray soll zu verlockend gewesen sein. Bis zu 20 Millionen Euro wollten die Istanbuler für den Angreifer auf den Tisch legen, diesem winkte ein Gehalt von vier Millionen Euro netto. Bis zum Schluss war nicht klar, wie ernst es beide Klubs meinten. Am Ende kam keine Einigung zustande. Demirovic sagte den Wechsel eine Woche vor Transferschluss ab.

FT-Prognose: Ein möglicher Demirovic-Abgang im Winter oder im nächsten Sommer hängt stark von der Performance von Neuzugang Dzenan Pejcinovic (21) und der Höhe des potenziellen Angebots ab.

Waren quasi schon weg

Sowohl Kaishu Sano (25) als auch Nadiem Amiri (29) blieben entgegen aller Erwartungen dem 1. FSV Mainz 05 erhalten. Um den wechselwilligen Japaner buhlten mehrere Premier League-Klubs. Crystal Palace bot angeblich 35 Millionen Euro, die Rheinhessen beharrten jedoch auf einer Ablöseforderung im Bereich von 50 bis 60 Millionen Euro. Amiri war sich eigentlich bereits mit RB Leipzig über einen Wechsel einig, entschied sich aber überraschend doch noch für den Verbleib in Mainz.

FT-Prognose: Während Amiri in Mainz (und somit in der Nähe seiner Ludwigshafener Heimat) glücklich zu sein scheint, ist der Abgang von Sano lediglich aufgeschoben.