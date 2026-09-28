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Mancini zur City-Strafe: „Deren Problem, nicht meins“

von Dominik Sandler
1 min.
Roberto Mancini als Trainer der italienischen Nationalmannschaft @Maxppp

Der ehemalige Trainer von Manchester City, Roberto Mancini (61), hat sich zu seinem damaligen Vertrag bei den Skyblues geäußert. Vor der heutigen Partie gegen die Türkei (20:45 Uhr) bestätigte der italienische Nationaltrainer, dass er damals einen Doppelvertrag als Trainer von City und Berater eines Klubs in Abu Dhabi besaß: „Der Doppelvertrag geht mich nichts an. Das ist deren Problem, nicht meins.“

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Die Skyblues wurden in der vergangenen Woche von einer unabhängigen Kommission aufgrund finanzieller Vergehen zwischen 2009 und 2018 in 114 von 115 Punkten schuldig gesprochen. Sogar ein Liga-Ausschluss ist möglich. Einer der Vorwürfe lautet, dass die Skyblues keine vollständigen Angaben zur Vergütung der Trainer und deren Verträge gemacht haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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