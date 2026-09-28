Mancini zur City-Strafe: „Deren Problem, nicht meins“

Der ehemalige Trainer von Manchester City, Roberto Mancini (61), hat sich zu seinem damaligen Vertrag bei den Skyblues geäußert. Vor der heutigen Partie gegen die Türkei (20:45 Uhr) bestätigte der italienische Nationaltrainer, dass er damals einen Doppelvertrag als Trainer von City und Berater eines Klubs in Abu Dhabi besaß: „Der Doppelvertrag geht mich nichts an. Das ist deren Problem, nicht meins.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Skyblues wurden in der vergangenen Woche von einer unabhängigen Kommission aufgrund finanzieller Vergehen zwischen 2009 und 2018 in 114 von 115 Punkten schuldig gesprochen. Sogar ein Liga-Ausschluss ist möglich. Einer der Vorwürfe lautet, dass die Skyblues keine vollständigen Angaben zur Vergütung der Trainer und deren Verträge gemacht haben.