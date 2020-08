Chong noch heute zu Werder?

Tahith Chong (20) würde gerne zu Werder Bremen wechseln. Berater Erkan Alkan bestätigt der ‚Bild‘: „Tahith möchte gern in die Bundesliga. Wir werden uns Donnerstag darüber mit ManUnited unterhalten.“ Bereits gestern wurde in Bremen verhandelt. Laut ‚DeichStube‘ steht eine zweijährige Leihe im Raum.

Nun schreibt die ‚Bild‘, dass der Wechsel schon am heutigen Donnerstag eingetütet werden könnte. Vorgesehen ist eine Leihe des Flügelspielers, der beim gestrigen 2:1 gegen den Linzer ASK in der Europa League 18 Minuten für United auf dem Platz stand und an der Weser die Nachfolge des wechselwilligen Milot Rashica (24) antreten könnte.