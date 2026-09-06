Bundesliga
Bayer 04: Hofmann verzichtet auf Millionen
@Maxppp
Jonas Hofmann wird Bayer Leverkusen in diesem Spätsommer nicht in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Nach Informationen des ‚kicker‘ lehnt der Mittelfeldspieler ein lukratives Angebot von Al Shabab ab und will sich stattdessen in Leverkusen durchbeißen.
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Hofmann verzichtet durch diese Entscheidung auf eine deutliche Gehaltssteigerung und zudem die realistische Aussicht auf regelmäßige Spielzeit. Der ‚kicker‘ spekuliert, dass private Gründe den Ausschlag für Hofmanns Entscheidung gegeben haben.
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