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Bundesliga

Bayer 04: Hofmann verzichtet auf Millionen

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Jonas Hofmann nach dem Spiel @Maxppp

Jonas Hofmann wird Bayer Leverkusen in diesem Spätsommer nicht in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Nach Informationen des ‚kicker‘ lehnt der Mittelfeldspieler ein lukratives Angebot von Al Shabab ab und will sich stattdessen in Leverkusen durchbeißen.

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Hofmann verzichtet durch diese Entscheidung auf eine deutliche Gehaltssteigerung und zudem die realistische Aussicht auf regelmäßige Spielzeit. Der ‚kicker‘ spekuliert, dass private Gründe den Ausschlag für Hofmanns Entscheidung gegeben haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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