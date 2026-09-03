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RB gibt Vermeeren ab

von Remo Schatz - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Arthur Vermeeren im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

RB Leipzig hat noch einen Leiharbeitgeber für Arthur Vermeeren gefunden. Der Mittelfeldspieler schließt sich für eine Spielzeit Royal Antwerpen an. In Leipzig steht der Belgier noch bis 2029 unter Vertrag.

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Vermeeren wurde zwischen 2018 und 2024 in Antwerpen ausgebildet, ehe es ihn zu Atlético Madrid verschlug. Die Colchoneros überwiesen damals stolze 20 Millionen Euro an die Belgier. Die gleiche Summe überwies eineinhalb Jahre später RB nach Madrid. Der 21-Jährige, seit 2024 im Klub, verlebte bereits die vergangene Saison als Leihspieler bei Olympique Marseille.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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