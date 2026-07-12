Mehrere Klubs dran: BVB-Youngster Reggiani vor Abgang?

Luca Reggiani gehörte bei Borussia Dortmund zu den Entdeckungen der vergangenen Saison. In der Rückrunde gelang dem 18-Jährigen der Durchbruch bei den Profis unter Trainer Niko Kovac. In mehreren Bundesligapartien und sogar in der Champions League kam der Innenverteidiger zum Einsatz. Die Belohnung: Im März unterschrieb der Italiener seinen ersten Profivertrag.

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Doch ob Reggianis Zukunft bei den Schwarz-Gelben liegt, ist unklar. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der 1,94 Meter große Abwehrspieler spätestens seit seiner ersten Nominierung für die italienische A-Nationalmannschaft im Juni stark begehrt. Mehrere Klubs aus der Serie A beschäftigen sich mit dem Rechtsfuß.

Großer Andrang im Abwehrzentrum

Dieser könne sich eine Rückkehr in seine Heimat gut vorstellen. Ein Verkauf ist laut der Boulevardzeitung beim BVB indes keineswegs ausgeschlossen. Grund dafür ist die zahlreiche Konkurrenz im Abwehrzentrum. Dort kämpfen Stand jetzt Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (30), Ramy Bensebaini (31), Emre Can (32), Neuzugang Joane Gadou (19), Filippo Mané (20) und eben Reggiani um die Plätze.

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Laut ‚Bild‘ setzen die Schwarz-Gelben vor allem auf Gadou, der als großes Zukunftsprojekt gilt. Sollte ein attraktives Angebot für Reggiani eingehen, dürfte der BVB daher „zumindest ins Grübeln kommen“.