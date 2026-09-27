Alphonso Davies (25)

Zwei Jahre voller Verletzungspech liegen hinter dem Linksverteidiger. Für 50 Millionen Euro Ablöse kam in Nathaniel Brown (23) im Sommer ein neuer Konkurrent. Doch Davies präsentiert sich fit wie lange nicht und hat im Duell aktuell überraschend die Nase vorn.

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Zwar dosiert Kompany noch die Einsatzzeiten von Davies, in den wichtigeren Spielen durfte er zuletzt aber starten. Vier Scorerpunkte stehen schon zu Buche, in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt (5:0) gelang ihm ein echtes Traumtor. Diese Version von Davies kann womöglich doch noch rechtfertigen, dass sein Vertrag 2025 zu fürstlichen Konditionen bis 2030 verlängert wurde. Im Sommer hätten die Bayern ihn bei einem passenden Angebot wohl sogar verkauft.

Min-jae Kim (29)

Apropros Vertragsverlängerung: Dass diese bei Kim in München einmal zum Thema werden würde, schien lange abwegig. Zu wackelig präsentierte sich der 50-Millionen-Einkauf aus dem Sommer 2023 über lange Zeit. Doch Kompany schenkte ihm immer wieder das Vertrauen – und Kim dankt es mit stabilisiertem Leistungsniveau.

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In dieser Runde rotiert der Koreaner munter mit Jonathan Tah (30) und Dayot Upamecano (27). Klar: Wenn es wichtig wird, spielen die anderen beiden. Und dennoch erfreut sich auch Kim überraschend wachsender Beliebtheit bei den Bossen. Eine Vertragsverlängerung über 2028 hinaus scheint plötzlich nicht mehr ausgeschlossen. Erst im vergangenen Transferfenster war Kim lange ein Verkaufskandidat.