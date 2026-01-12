Menü Suche
„M***geburt“ -Skandal: Behrens äußert sich

von Martin Schmitz - Quelle: fclugano.com
Kevin Behrens mit Trainingsjacke @Maxppp

Kevin Behrens hat sich für seinen verbalen und körperlichen Ausraster im Testspiel seines Klubs FC Lugano gegen Viktoria Pilsen (2:4) entschuldigt. Der Schweizer Erstligist veröffentlichte ein Statement des 34-Jährigen: „Ich möchte mich für das, was passiert ist, entschuldigen, zuerst bei Koutsias. Mein Verhalten ihm gegenüber war unangemessen und inakzeptabel, ebenso wie die Schimpfwörter, die ich ihm zusprach. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich entschuldige mich auch bei meinen Teamkollegen und beim Klub. Unabhängig von der angespannten Situation hätte ich mir dieses Verhalten niemals erlauben dürfen.“

FC Lugano
“𝗖𝗵𝗶𝗲𝗱𝗼 𝘀𝗰𝘂𝘀𝗮 𝗮 𝗞𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗮𝘀, 𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶 𝗲 𝗮𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯”

In seguito a quanto accaduto durante l’amichevole contro il Viktoria Plzeň, il FC Lugano ribadisce l’importanza del rispetto e dei valori che contraddistinguono il Club.

Kevin Behrens ha presentato le proprie scuse al Club, ai compagni di squadra e a Georgios Koutsias, assumendosi la responsabilità dell’episodio.

La situazione è stata gestita internamente nel rispetto delle regole societarie.

Maggiori info ➡️

#noibianconeri #fclugano #lug
Der ehemalige deutsche Nationalspieler hatte seinen Mitspieler Georgios Koutsias während der laufenden Partie umgestoßen und ihn lauthals angebrüllt: „Du kleine M###geburt, sei leise!“ Videoaufnahmen des Vorfalls gingen viral. Anschließend war Behrens wütend vom Platz marschiert. Der FC Lugano habe die Situation intern geklärt und die „entsprechenden disziplinarischen Maßnahmen im Einklang mit seinen Regeln ergriffen“. Genauere Details werden nicht genannt.

Super League
Lugano
Kevin Behrens
Georgios Koutsias

