„M***geburt“ -Skandal: Behrens äußert sich

Kevin Behrens hat sich für seinen verbalen und körperlichen Ausraster im Testspiel seines Klubs FC Lugano gegen Viktoria Pilsen (2:4) entschuldigt. Der Schweizer Erstligist veröffentlichte ein Statement des 34-Jährigen: „Ich möchte mich für das, was passiert ist, entschuldigen, zuerst bei Koutsias. Mein Verhalten ihm gegenüber war unangemessen und inakzeptabel, ebenso wie die Schimpfwörter, die ich ihm zusprach. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich entschuldige mich auch bei meinen Teamkollegen und beim Klub. Unabhängig von der angespannten Situation hätte ich mir dieses Verhalten niemals erlauben dürfen.“

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hatte seinen Mitspieler Georgios Koutsias während der laufenden Partie umgestoßen und ihn lauthals angebrüllt: „Du kleine M###geburt, sei leise!“ Videoaufnahmen des Vorfalls gingen viral. Anschließend war Behrens wütend vom Platz marschiert. Der FC Lugano habe die Situation intern geklärt und die „entsprechenden disziplinarischen Maßnahmen im Einklang mit seinen Regeln ergriffen“. Genauere Details werden nicht genannt.