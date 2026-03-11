Kiel: Klare Kante bei Torunogullari

Holstein Kiel hofft auf einen Verbleib von Emin Torunogullari. Informationen von Resat Can Ozbudak zufolge ist der Zweitligist nicht bereit, den umworbenen Youngster im kommenden Sommer ziehen zu lassen. Der 18-jährige Mittelstürmer wurde zuletzt mit Fenerbahce in Verbindung gebracht.

Demnach visieren die Norddeutschen einen Verbleib des talentierten Offensivspielers an, der in der laufenden Spielzeit auf 16 Pflichtspieleinsätze für die U19 der KSV kommt. Sowohl in der DFB-Nachwuchsliga als auch im Junioren-DFB-Pokal erwies sich der türkische U17-Nationalspieler treffsicher und machte auf sich aufmerksam. Auch deshalb wollen die Störche den jungen Rechtsfuß über den Sommer hinaus halten. Sollte es aber dennoch zu einem Abgang kommen, fordert der Nord-Klub dem Vernehmen nach 500.000 Euro Ablöse für den gebürtigen Kieler.