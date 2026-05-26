HSV: Neue Chance bei Vuskovic

Auch wenn Luka Vuskovic noch nicht endgültig vom Hamburger SV verabschiedet wurde, sah es zuletzt danach aus, dass der junge Innenverteidiger seine Zelte nach der Weltmeisterschaft wieder bei Tottenham Hotspur aufschlagen wird. Möglicherweise läuft Vuskovic in der kommenden Saison aber doch noch in der Bundesliga auf.

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Nach dem Klassenerhalt der Spurs beschäftigt sich ‚The Independent‘ mit bevorstehenden Personalentscheidungen und geht dabei auch auf die Zukunft des kroatischen Nationalspielers ein. Dem Bericht zufolge plant Tottenham den Vertrag mit dem 19-Jährigen zu verlängern – und ihn anschließend für eine weitere Saison an die Rothosen zu verleihen.

Der momentan gültige Arbeitsvertrag von Vuskovic ist eigentlich noch bis 2030 gültig, dürfte aber im Zuge einer Verlängerung auch mit einer Gehaltserhöhung einhergehen. Dass sich der Abwehrspieler in der Bundesliga extrem gut entwickelt hat, ist auch bei der internationalen Fußballelite nicht unerkannt geblieben. Unter anderem wurde Vuskovic auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

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Möglicherweise versucht Tottenham den Wunsch von Vuskovic, mit seinem Bruder Mario für den HSV zu spielen, zu nutzen, um ihn mit einem neuen Vertrag langfristig zu binden und dem Interesse der internationalen Konkurrenz den Wind aus den Segeln zu nehmen. So könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – und in Hamburg dürfte man sich auf eine weitere Saison mit Vuskovic in den eigenen Reihen freuen.