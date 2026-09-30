Im Tor wird Jürgen Klopp gegen Serbien auf Jonas Urbig vertrauen. Der 23-Jährige kommt ausgerechnet in seinem Heimstadion in München zu seinem ersten Länderspiel.

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In der Abwehr fällt Nico Schlotterbeck, der wohl als Kapitän vorgesehen war, aus. Waldemar Anton muss die Viererkette nun anführen, an seiner Seite spricht viel für Malick Thiaw. Außen hat Klopp einige Optionen. Philipp Treu durfte beim Team bleiben und könnte nach seinem starken Auftritt in den Niederlanden (1:1) erneut starten.

Im Mittelfeld könnte Neuling Vitaly Janelt mit seiner Körperlichkeit die Strategen Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz gut ergänzen. Auch Tom Bischof macht sich Hoffnungen auf sein erstes Länderspiel von Beginn an.

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Im Sturm darf wohl Jonathan Burkardt ran. Flankieren könnten ihn die Toptalente Lennart Karl und Said El Mala, der neben Urbig und Janelt der dritte Debütant in der Startelf wäre.

So könnte Klopp aufstellen