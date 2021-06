EM-Generalprobe gegen Lettland: Die DFB-Aufstellung

Am heutigen Montagabend bietet sich für die DFB-Akteure die letzte Gelegenheit, sich einen Startelfplatz für das Auftaktduell gegen Frankreich am 15. Juni zu sichern. Im Abschlusstest gegen Lettland kann Bundestrainer Joachim Löw auch erstmals auf die Champions League-Finalteilnehmer Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner zurückgreifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Davon macht der Bundestrainer auch Gebrauch. Von dem Quartett nimmt lediglich Timo Werner auf der Bank platz. CL-Finaltorschütze Havertz ersetzt Leroy Sané auf dem rechten Offensivflügel. Joshua Kimmich rückt vom Mittelfeldzentrum auf die Rechtsverteidigerposition in Löws 3-4-3-System, für den Bayern-Profi startet Gündogan an der Seite von Toni Kroos. Niklas Süle muss in der Abwehrkette für Antonio Rüdiger weichen.

So spielt Deutschland