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Bundesliga

Bericht: Bayer verkauft Alajbegovic weiter

Bei der WM sorgte Kerim Alajbegovic im Trikot von Bosnien für Aufsehen. Nun hat er offenbar seine Zukunft geklärt.

von Lukas Hörster - Quelle: Corriere dello Sport
1 min.
Kerim Alajbegovic mit fokussiertem Blick @Maxppp

Offiziell hat Bayer Leverkusen sein Eigengewächs Kerim Alajbegovic gerade erst von RB Salzburg zurückgekauft. Nach einer Saison in Österreich fließen acht Millionen in die Mozarstadt. Doch ein Profispiel für Bayer 04 wird Alajbegovic in naher Zukunft wohl trotzdem nicht machen.

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Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet nämlich, dass der 18-jährige Offensivkünstler vor einem Transfer zu Atalanta Bergamo steht. Sein bosnischer Nationalmannschaftskollege Sead Kolasinac (33) habe Alajbegovic von diesem Schritt überzeugt, heißt es.

Wäre der Verkauf von Kerim Alajbegovic an Atalanta Bergamo die richtige Entscheidung von Bayer 04 Leverkusen?
- Ende in 2 Tagen
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Als Ablöse sollen 25 Millionen plus Boni nach Leverkusen fließen – für die Rheinländer also ein schickes Gewinngeschäft. Allerdings geht man auch das Risiko ein, dass Alajbegovic in der Serie A sportlich durch die Decke geht. Fantasie dafür kann man haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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