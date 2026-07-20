Brisante Transfer-Spur bei Stones

Für John Stones eröffnet sich womöglich eine attraktive Wechseloption. Die ‚Sun‘ berichtet, dass der FC Arsenal den Innenverteidiger als möglichen Ersatz für William Saliba (25) in Betracht zieht, sollte dessen bei der WM erlittene Verletzung schwerwiegend sein.

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Brisant: Zuletzt lief Stones zehn Jahre lang für Arsenals Rivalen Manchester City auf. Seit Anfang Juni ist der englische WM-Fahrer ohne Verein. Für den 30-Jährigen, der auch mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wird, müssten die Gunners also keine Ablöse aufbringen.