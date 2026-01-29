Udinese bietet für Leipzigs Eduardo

RB Leipzig könnte zeitnah ein Talent aus den eigenen Reihen verlieren, ohne eigene Verhandlungen zu tätigen. Nach FT-Informationen hat Udinese Calcio ein Angebot über 2,2 Millionen Euro plus Boni für Yannick Eduardo hinterlegt – allerdings beim FC Dordrecht. Zum niederländischen Zweitligisten ist der tschechische Stürmer derzeit verliehen.
13:05
#Udinese has made an offer for Yannick #Eduardo. The Italian club's bid is €2.2 million plus bonuses for the Czech striker. #FCDordrecht would exercise buy option with #RBLeipzig and immediately transfer the player on to #SerieA.
Da Dordrecht eine Kaufoption für Eduardo besitzt, sitzt der Tabellen-13. am längeren Hebel. Leipzig hat somit keinen Zugriff mehr auf den 20-jährigen Torjäger. Sollte sich Dordrecht mit Udinese auf einen Transfer einigen, ist der Plan, besagte Kaufoption auszulösen und Eduardo umgehend an den Serie A-Klub weiterzuverkaufen.
