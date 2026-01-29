Menü Suche
Kommentar 1
FT-Info FT-Kurve Bundesliga

Udinese bietet für Leipzigs Eduardo

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
1 min.
Kosta Runjaic im Porträt @Maxppp

RB Leipzig könnte zeitnah ein Talent aus den eigenen Reihen verlieren, ohne eigene Verhandlungen zu tätigen. Nach FT-Informationen hat Udinese Calcio ein Angebot über 2,2 Millionen Euro plus Boni für Yannick Eduardo hinterlegt – allerdings beim FC Dordrecht. Zum niederländischen Zweitligisten ist der tschechische Stürmer derzeit verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Dominik Schneider
🚨 Excl. 🇮🇹🇨🇿🇳🇱🇩🇪
#Udinese has made an offer for Yannick #Eduardo. The Italian club's bid is €2.2 million plus bonuses for the Czech striker. #FCDordrecht would exercise buy option with #RBLeipzig and immediately transfer the player on to #SerieA.
Bei X ansehen

Da Dordrecht eine Kaufoption für Eduardo besitzt, sitzt der Tabellen-13. am längeren Hebel. Leipzig hat somit keinen Zugriff mehr auf den 20-jährigen Torjäger. Sollte sich Dordrecht mit Udinese auf einen Transfer einigen, ist der Plan, besagte Kaufoption auszulösen und Eduardo umgehend an den Serie A-Klub weiterzuverkaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Udinese
RB Leipzig
Dordrecht
Yannick Ferreira Eduardo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Udinese Logo Udinese Calcio
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Dordrecht Logo FC Dordrecht
Yannick Ferreira Eduardo Yannick Ferreira Eduardo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert