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UEFA Nations League

Klopps DFB-Kader: Nächste Überraschung enthüllt

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
3 min.
Hennes Behrens, Arijon Ibrahimovic und Michael Gregoritsch jubeln für den FC Augsburg @Maxppp

Jürgen Klopp testet bei seinen ersten Länderspielen einen neuen Linksverteidiger im DFB-Team. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Hennes Behres (21) vom FC Augsburg für die Nations League-Partien gegen die Niederlande, Griechenland (zweimal) und Serbien berufen.

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Behrens war im vergangenen Winter aus dem Drittligateam der TSG Hoffenheim zum 1. FC Heidenheim gewechselt. Dort konnte er den Abstieg aus der Bundesliga zwar nicht verhindern, wechselte aber anschließend nach Augsburg, wo er einen starken Saisonstart erwischte. Ebenfalls vom FCA dabei ist laut ‚Sky‘ Torwart Finn Dahmen (28).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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