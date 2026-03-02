30 Millionen: Tauziehen um Koopmeiners?

Teun Koopmeiners könnte Juventus Turin am Ende der Saison verlassen. Wie ‚Tuttosport‘ berichtet, ist neben Galatasaray auch die AS Rom an dem Mittelfeldspieler interessiert. Die Bianconeri fordern mindestens 30 Millionen Euro für den Niederländer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-Jährige wechselte 2024 für 58,4 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zur Alten Dame, konnte die Erwartungen dort aber kaum erfüllen. Im Sommer ist Juve daher nicht nur verkaufsbereit, sondern würde auch einen gewaltigen Verlust hinnehmen.