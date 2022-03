Hertha: Korkut-Aus besiegelt?

Tayfun Korkuts Tage als Trainer von Hertha BSC sind wohl schon wieder gezählt. Der 47-Jährige steht „vor dem Aus“, titelt der ‚kicker‘ nach der gestrigen Berliner 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Auch die ‚Bild‘ ist sich sicher: Korkuts Entlassung „dürfte […] besiegelt sein“.

Sportchef Fredi Bobic hielt sich am Samstagabend noch bedeckt: Man werde die Situation „ganz in Ruhe besprechen“, sich dann aber am Sonntag „auf jeden Fall dazu äußern“. Korkut sagte: „Der Verein steht vor uns allen. Ich werde mich mit Fredi Bobic zusammen setzen.“

Wenig spricht nach der Pleite im Kellerduell noch für eine Fortsetzung der fruchtlosen Zusammenarbeit, die erst Ende November ihren Anfang genommen hatte. Nur zwei von 14 Pflichtspielen konnte die Korkut-Elf einfahren, zuletzt am 18. Dezember.

Nun hagelte es fünf Pleiten in Folge, der Hauptstadtklub ist auf Platz 17 abgerutscht. Am Samstag ist Europapokal-Anwärter TSG Hoffenheim zu Gast im Olympiastadion – Korkut wird dann voraussichtlich nicht mehr an der Seitenlinie stehen.