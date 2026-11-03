2. Bundesliga
Aus nach fast 20 Jahren: Trainerlegende macht Schluss
1 min.
@Maxppp
Beim 1. FC Heidenheim endet im kommenden Sommer eine Ära. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, wird Frank Schmidt seinen Cheftrainerposten im Anschluss an die Saison niederlegen. Demnach hat sich der Übungsleiter dazu entschieden, „seinen auslaufenden Vertrag nach dem Saisonende kein weiteres Mal zu verlängern“.
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1. FC Heidenheim 1846 e. V. @FCH1846 – 20:01
Eine einzigartige Ära endet im Sommer – „Gemeinsam das letzte Kapitel schreiben“Bei X ansehen
Nach fast 20 Jahren an der Seitenlinie hat sich Frank Schmidt dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nach dem Saisonende kein weiteres Mal zu verlängern.
Meldung:
Nach fast 20 Jahren an der Seitenlinie hat sich Frank Schmidt dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nach dem Saisonende kein weiteres Mal zu verlängern.
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Im September 2007 hatte Schmidt an der Brenz übernommen. Größter Erfolg war zweifelsohne die Zweitliga-Meisterschaft 2023 und der damit verbundene Bundesliga-Aufstieg. Bei 756 Spielen zeichnete sich Schmidt bislang bei den Heidenheimer verantwortlich.
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