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UEFA Nations League

Klopp geht Rekordstürmer durch die Lappen

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
1 min.
Ryan Naderi freut sich @Maxppp

Der DFB hat bei Ryan Naderi offenbar das Nachsehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Mittelstürmer unmittelbar vor einer Nominierung für die tschechische Nationalmannschaft. Der 23-Jährige besitzt inzwischen auch die entsprechende Staatsbürgerschaft und kann somit für die kommenden Nations League-Partien berufen werden. Der Rechtsfuß ist auch für Bulgarien spielberechtigt, hat einen Vorstoß der Osteuropäer jedoch vor einem halben Jahr zurückgewiesen.

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Naderi war im vergangenen Wintertransferfenster für die Drittliga-Rekordsumme von 5,5 Millionen Euro von Hansa Rostock zu den Glasgow Rangers gewechselt. Für Hansa erzielte er in der vergangenen Saison acht Tore in 18 Pflichtspielen, ehe es ihn auf die Insel verschlug. Dort ist Naderi mittlerweile Stammspieler und steuerte in der laufenden Spielzeit bislang sechs Torbeteiligungen (drei Tore, drei Vorlagen) in zehn Pflichtspielen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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