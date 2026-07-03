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Offiziell 2. Bundesliga

Will bleibt in Fürth

von Fabian Ley - Quelle: sgf1903.de
3 min.
Paul Will im Zweikampf mit Fabian Reese und Paul Seguin @Maxppp

Paul Will bleibt der SpVgg Greuther Fürth erhalten. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt fest vom SV Darmstatdt 98 zum Kleeblatt und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Der 27-Jährige war bereits in der vergangenen Rückrunde leihweise für die Fürther am Ball und trug zum Klassenerhalt bei.

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Cheftrainer Heiko Vogel schwärmt: „Wir alle wissen, was wir an Paul haben. Er hat uns in der Rückrunde entscheidend dabei geholfen, unser gesamtes Gefüge zu stabilisieren. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz und seiner beeindruckenden Kämpfermentalität ist er ein enorm wertvoller Faktor für unsere Kabine und jemand, an dem sich besonders unsere jungen Spieler orientieren können.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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