Weltmeistertrainer vor Verlängerung

Cheftrainer Luis de la Fuente und der spanische Fußballverband wollen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fortsetzen. Wie ‚Onda Cero‘ berichtet, haben sich beide Parteien auf eine Verlängerung des gemeinsamen Vertragsverhältnisses um zwei Jahre bis zur Weltmeisterschaft 2030 geeinigt.

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Die Verkündung des Deals könnte demnach noch in dieser Woche erfolgen. Seit 2023 ist de la Fuente im Amt. Im Sommer gewann er mit der Furia Roja beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA den WM-Titel. 2030 ist Spanien Co-Gastgeber der Endrunde und will den Erfolg beim Heim-Turnier wiederholen.