Sancho bricht den Bann: Das Lächeln ist zurück

Die lange Leidenszeit bei Jadon Sancho könnte am heutigen Sonntagnachmittag gegen Leicester City offiziell ihr Ende gefunden haben. Denn das Lächeln des Hochbegabten, aber bisher unglücklich agierenden Engländers ist zurück. Vor rund zwei Wochen stand der Offensivspieler erstmals seit seiner Auszeit wegen mentaler Probleme wieder im Spieltagskader von Manchester United.

Beim heutigen Heimspiel gegen die Foxes lief Sancho zum dritten Mal in Folge für das Team von Trainer Erik ten Hag auf. Nach seiner Einwechslung in zur Halbzeit bedankte er sich mit einer seiner besten Leistungen seit Langem für das Vertrauen des Niederländers. Angeführt vom wohl besten Marcus Rashford aller Zeiten gingen die Red Devils nach dessen Doppelpack mit 2:0 in Führung. Für Rashford waren es Treffer Nummer 15 und 16 seit der WM-Pause.

In der 61. Spielminute setzte dann allerdings Sancho den Schlusspunkt. Nach einem Konterangriff spielte Sancho einen Doppelpass mit Bruno Fernandes und vollendete den Angriff mit einem satten Linksschuss zum 3:0-Endstand.

Die Leichtigkeit ist zurück

Im Anschluss an seinen ersten Ligatreffer seit September agierte der Engländer mit einer Leichtigkeit auf dem Platz, wie Bundesligafans es aus Dortmunder Zeiten gewohnt waren. Mit viel Spielwitz und Freude tanzte Sancho begleitet vom Applaus der Zuschauer reihenweise seine Gegenspieler aus, als wäre all die Last aus den vergangenen Monaten abgefallen. Es wäre dem 85-Millionen-Einkauf nach zwei Jahren Leidenszeit zu wünschen.