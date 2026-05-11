Kölner Trainerfrage: Wagner muss warten

Beim 1. FC Köln will man keine voreilige Trainerentscheidung treffen. Geschäftsführer Sport Thomas Kessler erklärte am Rande der gestrigen 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim bei ‚DAZN‘, dass noch offen ist, ob Interimstrainer René Wagner zur Dauerlösung wird: „Ich verspüre da keinen Zeitdruck. Wir werden nach der Saison alles in Ruhe analysieren.“

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Der bisherige Co-Trainer Wagner hatte Ende März für den entlassenen Lukas Kwasniok übernommen. Aus sechs Spielen holte er überschaubare sechs Punkte, sicherte aber den Klassenerhalt. Kessler meint: „Er hat das sehr, sehr sachlich und ruhig geschafft. […] Wenn wir eine Woche vor dem Saisonstart mitteilen, wie es weitergeht, ist das auch okay.“ Im Hintergrund befasst sich der FC auch mit einigen Alternativkandidaten.