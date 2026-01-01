Menü Suche
Championship

FC Bayern: Beachtliche Kaufoption bei Peretz

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sport
Daniel Peretz im HSV-Dress @Maxppp

Der FC Bayern könnte bei einem Verkauf von Daniel Peretz im kommenden Sommer ordentlich abkassieren. Wie ‚Sky Sport‘ berichtet, wird die anstehende Leihe zum FC Southampton eine Kaufoption beinhalten. Die Saints sollen den Torhüter im Sommer für acht Millionen Euro verpflichten können, alle Details seien bereits geklärt.

Die Münchner hatten vor zweieinhalb Jahren fünf Millionen an Maccabi Tel Aviv überwiesen und würden folglich sogar einen Gewinn erzielen – und das, obwohl der 25-Jährige nur sieben Pflichtspiele für den FCB absolviert hat. Seine Leihe zum Hamburger SV verlief nicht wie geplant und wird abgebrochen.

