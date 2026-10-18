Lange raus: Chelsea verkündet Martínez-Diagnose

Torhüter Emiliano Martínez (34) wurde nach seiner Verletzung im gestrigen Spiel gegen den FC Everton (2:0) erfolgreich operiert. Wie der FC Chelsea offiziell mitteilt, hatte sich der Keeper einen Kieferbruch zugezogen, der operiert werden musste. Nach einem Zusammenprall mit Jarrad Branthwaite (24) ging er bewusstlos zu Boden.

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Martínez meldete sich bei seinen Fans auf Instagram und bedankte sich für die Genesungswünsche. Er sei „in ein paar Wochen wieder da.“ Der Weltmeister von 2022 war im Sommer für 8,75 Millionen Euro von Aston Villa zum FC Chelsea gewechselt. In seinen bisherigen sechs Spielen für die Blues hielt er einmal die Null.