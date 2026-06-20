Real schmiedet überraschenden Paz-Plan

Bei Nico Paz zeichnet sich offenbar ein neues Szenario ab. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, ziehen die Königlichen offenbar in Betracht, den 21-jährigen Argentinier per Rückkaufoption zurückzuholen, um ihn anschließend gewinnbringend in die Premier League weiterzuverkaufen. Dafür müsste Real die bis zum 30. Juni gültige Klausel über neun Millionen Euro aktivieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2024 für rund sechs Millionen Euro von Real Madrid zu Como gewechselt und entwickelte sich dort schnell zum Leistungsträger. In der vergangenen Saison steuerte Paz 13 Tore und sieben Vorlagen in 40 Pflichtspielen bei und hatte großen Anteil an der überraschenden Qualifikation des Klubs für die Champions League.