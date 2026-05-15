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VfB: Neuer Deal für Nartey

von Martin Schmitz - Quelle: vfb.de | Bild
1 min.
Nikolas Nartey im VfB-Trikot @Maxppp

Nikolas Nartey und der VfB Stuttgart gehen weiter gemeinsame Wege. Wie die Schwaben bekanntgeben, wurde der Vertrag mit dem 26-Jährigen bis 2028 verlängert. „Der Weg von Nikolas Nartey beim VfB war bekanntermaßen lange Zeit verletzungsbedingt alles andere als leicht. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Niko in den vergangenen Monaten zu einem stabilen und wichtigen Faktor innerhalb unserer Mannschaft entwickelt hat. Niko kann auf verschiedenen Positionen wichtige Impulse für unser Spiel liefern, deshalb war für uns die erneute Vertragsverlängerung folgerichtig. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Niko“, lässt sich Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zitieren. Laut ‚Bild‘ enthält der neue Kontrakt keine Ausstiegsklausel.

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VfB Stuttgart 1893
Vertragsverlängerung mit Nikolas Nartey 🖊️

Der Club aus Cannstatt und der 26-Jährige haben den gemeinsamen Vertrag verlängert. Das neue Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.

Zur Meldung:

#VfB | #VfB1893 | #Nartey2028
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Nartey war 2019 vom 1. FC Köln nach Stuttgart gewechselt, wurde mehrmals verliehen worden und hat aufgrund einiger Verletzungen bisher lediglich 59 Einsätze für den Pokalfinalisten bestritten. Nach einer längeren Verletzungspause kämpfte sich der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison zurück. In der laufenden Spielzeit kam er wettbewerbsübergreifend 37 Mal für den VfB zum Einsatz, dabei gelangen ihm drei Tore und vier Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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