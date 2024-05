Ten Hag plaudert über Kane-Interesse

Erik ten Hag hat bestätigt, dass er im vergangenen Sommer Harry Kane verpflichten wollte. Der Trainer von Manchester United beschreibt die Situation gegenüber ‚Sky Sports‘: „Ja, denn du weißt, dass er dir 30 Tore bescheren wird. Er ist ein Stürmer, der das schon bewiesen hat. Wir wollten ihn, aber bekamen ihn nicht.“

Den Zuschlag erhielt bekanntermaßen der FC Bayern, der knapp unter 100 Millionen Euro für den 30-Jährigen an Tottenham Hotspur zahlte. In 43 Pflichtspielen für die Münchner erzielte Kane 43 Tore und legte elf weitere vor. United holte statt Kane den Dänen Rasmus Höjlund für 74 Millionen von Atalanta Bergamo. Der 21-Jährige steht bei 14 Toren in 38 Partien.