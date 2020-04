FC Bayern: Lauter Applaus für Flick

Die Mannschaft des FC Bayern hat die Nachricht der Vertragsverlängerung mit Hansi Flick mit Wohlwollen aufgenommen. Laut ‚Sport1‘ teilte Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Spielern per Videochat den Verbleib des des bisherigen Interimstrainers mit, woraufhin es „laut Applaus“ gegeben habe.

Flick band sich am Freitag bis 2023 an die Bayern, die er im November 2019 von Niko Kovac übernommen hatte. Seither holte Flick 18 Siege aus 21 Pflichtspielen, zahlreiche Stars des Rekordmeisters hatten sich in den vergangenen Monaten für eine weitere Zusammenarbeit mit dem 55-Jährigen starkgemacht.