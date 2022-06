Atalanta verpflichtet Demiral fest

Atalanta Bergamo hat die Kaufoption im Leihgeschäft von Merih Demiral gezogen. Wie der Klub aus der Lombardei bekanntgibt, ist der türkische Nationalspieler fortan fester Bestandteil des Kaders. Rund 20 Millionen Euro fließen auf das Konto von Juventus Turin.

In der vergangenen Saison war der 24-jährige Innenverteidiger bereits von der Alten Dame an Atalanta ausgeliehen. Insgesamt bestritt der robuste Abwehrspieler wettbewerbsübergreifend 42 Spiele in der abgelaufenen Saison und erzielte dabei zwei Treffer.