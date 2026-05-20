150-Millionen-Plan mit Brandt | Marmoush wieder weg?

Der Investor gibt einen aus

Zunächst muss die AS Rom im abschließenden Saisonspiel gegen Hellas Verona am Sonntag (20:45 Uhr) ihren vierten Tabellenplatz und damit die Champions League-Qualifikation verteidigen, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Der Hauptstadtklub und vor allem der Investor Ryan Friedkin haben weiterhin große Pläne: Den zeitnahen Angriff auf den Scudetto und eine Etablierung in der Königsklasse. Dafür schnürt der Geldgeber laut dem ‚Corriere dello Sport‘ im Sommer ein 150 Millionen Euro teures Transferpaket. Zwar muss die Roma weiterhin ein Auge auf UEFA-Auflagen und Financial Fairplay haben, doch das sei kein Hindernis und eingeplant. Die Giallorossi wollen demnach mögliche Verkäufe von Evan Ndicka (26) und Manu Koné (25) ins Auge fassen.

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In der Folge sollen drei Stammspieler und ein Joker verpflichtet werden. Durch die Pokaleinnahmen der laufenden Saison, die Champions League-Qualifikation, Spielerverkäufe und einen ordentlichen Zuschuss des Investors sollen „mindestens 150 Millionen Euro zusammenkommen. Die Familie Friedkin hat seit 2020 bis heute 460 Millionen Euro für den Kauf von 62 Spielern auf den Tisch gelegt.“ Ziele der Begierde sind Kerim Alajbegovic (18/ab Sommer Bayer Leverkusen), der aktuell bei RB Salzburg spielt, Antonio Nusa (21) von RB Leipzig und Julian Brandt (30), dessen Vertrag bei Borussia Dortmund im Sommer ausläuft.

Günstiger Lewandowski-Ersatz

Mit reichlich Brimborium wurde Robert Lewandowski nach seinem abschließenden Heimspiel für den FC Barcelona am Wochenende im Camp Nou verabschiedet. Die Suche nach einem Nachfolger für den Torjäger läuft bereits seit Wochen auf Hochtouren. Als Wunschziel gilt nach wie vor Julián Alvarez (26) von Atlético Madrid. Doch der Argentinier ist für das chronisch klamme Barça nicht finanzierbar. Eine Alternative haben die Katalanen laut ‚CaughtOffside‘ bei Manchester City ausgemacht. „Bei diesem Spieler handelt es sich um Omar Marmoush, der zwar immer wieder seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat, es ihm jedoch während seiner Zeit im Etihad Stadium nicht ganz geschafft hat, sich einen Stammplatz in Pep Guardiolas Mannschaft zu sichern“, so das englische Portal.

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Quellen aus dem Umfeld des ehemaligen SGE-Profis hätten mitgeteilt, dass „das Management von City derzeit Marmoushs Rolle im Kader und seinen Marktwert im Hinblick auf einen möglichen Verkauf in diesem Sommer neu bewertet“. Der Preis soll demnach bei etwa 60 bis 65 Millionen Euro und damit deutlich unter dem für Alvarez liegen. Bisher gab es noch keinen Kontakt zwischen den Klubs, „doch es wird erwartet, dass Barça sein Interesse bald verstärken wird, da sich abzeichnet, dass der ägyptische Nationalspieler wahrscheinlich verfügbar sein wird“.