Adeyemi-Poker: Auf diese Traumablöse hofft der BVB

Der FC Barcelona drückt bei Karim Adeyemi mächtig aufs Gaspedal. Mit dem Spieler haben sich die Blaugrana bereits geeinigt und auch bei Borussia Dortmund ist mittlerweile ein offizielles Angebot eingegangen. Wie ‚Sky‘ berichtet, beträgt die erste Offerte rund 20 Millionen Euro.

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Nach Informationen der ‚Bild‘ fordern die Schwarz-Gelben eine Sockelablöse von rund 40 Millionen Euro für den 24-Jährigen. Inklusive Bonuszahlungen hofft man sogar auf ein Gesamtpaket von bis zu 50 Millionen Euro. ‚Sky‘ fügt jedoch an, dass man am Rheinlanddamm insgeheim hofft, mindestens die 33 Millionen Euro wieder reinzuholen, die man vor vier Jahren an RB Salzburg überwiesen hatte.

Da sich Adeyemi in seinem letzten Vertragsjahr befindet, besteht auf Dortmunder Seite ein gewisser Druck, den Angreifer in diesem Sommer zu verkaufen. Barcelona hofft derweil, den Linksfuß für einen guten Preis zu verpflichten, und plant daher nach Informationen der katalanischen ‚Sport‘, Spieler in den Deal miteinzubeziehen, um die finale Ablösesumme zu drücken.

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Persönliches Gespräch zwischen Flick und Adeyemi

Barça-Trainer Hansi Flick hat bereits grünes Licht für eine Verpflichtung gegeben und wohl schon ein persönliches Gespräch mit dem pfeilschnellen Offensivakteur geführt. Der Übungsleiter hofft nach Informationen von ‚Jijantes‘, dass Adeyemi am kommenden Montag zu seinem neuen Team stoßen wird.

Ein Transfer des deutschen Nationalspielers hat beim amtierenden spanischen Meister keinerlei Auswirkungen auf die weiteren Pläne für das Sturmzentrum. Fabrizio Romano berichtet, dass Julián Álvarez (26/Atlético Madrid) dennoch bei Barcelona ganz oben auf dem Zettel steht und einem Wechsel des Argentiniers unabhängig von Adeyemi weiter nachgegangen wird.