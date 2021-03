United verlängert mit Mengi

Manchester United hat Eigengewächs Teden Mengi mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Red Devils offiziell vermelden, unterzeichnet der Innenverteidiger einen bis 2024 gültigen Kontrakt.

Der 18-Jährige durchlief seit dem siebten Lebensjahr die Jugendmannschaften in Manchester. Aktuell spielt Mengi für den englischen Zweitligisten Derby County, an den er bis Saisonende verliehen ist.

🔴 @TedenMengi becomes the latest #MUAcademy player to commit his future to United! ✍️#MUFC