Diaby denkt über Bayer-Abgang nach

Die Leistungen von Moussa Diaby rücken den Flügelstürmer von Bayer Leverkusen auch in den Fokus größerer Klubs aus Europa. Wie der französische Nationalspieler im Interview mit ‚Le Parisien‘ offen zugibt, spielen Wechselgedanken bei ihm auch eine Rolle: „Natürlich denke ich darüber nach, aber noch nicht zu viel. Ich konzentriere mich weiterhin auf das Ende der Saison.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2025 ist Diaby noch ein den rheinländischen Bundesligisten gebunden. Wettbewerbsübergreifend 16 Tore und neun Assists in 35 Partien der laufenden Saison sprechen bezüglich Diabys Qualitäten eine deutliche Sprache. Besonders in England hat man offenbar am 22-jährigen Tempodribbler Gefallen gefunden.