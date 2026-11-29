Der 1. FC Köln muss für Borna Sosa (28) keine Leihgebühr an Crystal Palace zahlen. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Stattdessen übernehme der Bundesligist lediglich ein Drittel des Gehalts, das der Linksverteidiger auf der Insel kassiert.

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Insofern kostet die Kölner die einjährige Zusammenarbeit mit Sosa nur eine Million Euro. Am Dom kam der Ex-Stuttgarter zuletzt immer besser in Fahrt. Die Geißböcke würden Sosa deshalb gerne über den Sommer hinaus halten, in England steht er noch bis 2028 unter Vertrag.