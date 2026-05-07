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Herold-Poker: Gladbach verhandelt mit Karlsruhe

von Julian Jasch - Quelle: Sky
David Herold setzt sich durch @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat mit dem Karlsruher SC offenbar die Verhandlungen über einen Transfer von David Herold (23) aufgenommen. ‚Sky‘ berichtet, dass der Bundesligist den Preis gerne ein wenig drücken würde. Per Ausstiegsklausel wäre der frühere deutsche U-Nationalspieler eigentlich für festgeschriebene 3,5 bis vier Millionen Euro zu haben.

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Mit Herold selbst haben die Fohlen bereits alles klargemacht, die Einigung steht seit ein paar Wochen. Für den KSC absolvierte der linke Außenbahnspieler in der laufenden Spielzeit 33 Pflichtspiele, in denen er sieben Tore vorbereitete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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