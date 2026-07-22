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Weltmeisterschaft

Neuer Belgien-Trainer steht fest

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Mark van Bommel an der Seitenlinie @Maxppp

Der belgische Fußballverband hat sich offenbar auf einen Nachfolger für Rudi Garcia festgelegt. Laut ‚Sky Sports‘ wird Mark van Bommel die Roten Teufel übernehmen. Der 49-jährige Niederländer soll einen Vertrag bis zum Ende der EM 2028 unterschreiben.

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Bis Sommer 2024 trainierte van Bommel Royal Antwerpen. Zuvor hatte der ehemalige Mittelfeldspieler (u.a. FC Bayern und FC Barcelona) den VfL Wolfsburg und die PSV Eindhoven betreut.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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