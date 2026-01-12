Zwei ehemalige Bundesliga-Stürmer für Paris?

Aufsteiger Paris FC möchte sich für den Kampf um den Klassenerhalt in der Ligue 1 in der Offensive verstärken und hat dafür zwei ehemalige Bundesliga-Akteure auf der Liste. Laut ‚Le Parisien‘ hat der Hauptstadtklub den ehemaligen Mainzer Ludovic Ajorque (31) von Stade Brest ins Visier genommen. Der 1,96 Meter große Hüne könnte in der Mannschaft von Trainer Stéphane Gillis für Präsenz im Strafraum sorgen. Wie die französische Zeitung berichtet, liegen die Vorstellungen der beiden Klubs über eine mögliche Ablöse jedoch weit auseinander, sodass nicht mit einer schnellen Übereinkunft zu rechnen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Ajorque beobachtet Paris daher auch die Entwicklung um Mathys Tel bei Tottenham Hotspur. Dieser möchte mehr Spielzeit und könnte an einer Leihe interessiert sein. Derzeit gestaltet es sich auch aber bei dem 20-Jährigen eher schwierig. Die Spurs scheinen ihn in der Rückserie nicht abgeben zu wollen, zuletzt stand der ehemalige Bayern-Spieler dreimal in Folge in der Startelf der Londoner.