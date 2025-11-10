Medien: Real legt Vinicius-Preis fest

Vinicius Junior und Trainer Xabi Alonso sind sich nicht grün. Bereits mehrfach hat der Baske den Flügelspieler vorzeitig aus- oder gar nur eingewechselt, was dieser so gar nicht verstehen konnte. Seiner Bestform rennt der 25-Jährige ebenfalls hinterher.

Aufgrund des 2027 auslaufenden Vertrags und des schwierigen Verhältnisses zwischen Trainer und Spieler reißen Gerüchte um einen Abgang nicht ab. Nun soll Real sogar einen Startpreis für einen möglichen Verkauf im Sommer festgelegt haben.

Wie Sacha Tavolieri unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, ist man bei den Königlichen ab einer Summe von 150 Millionen Euro gesprächsbereit. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung sind Tavolieri zufolge dagegen „völlig gescheitert“. Es sei „sehr schwer vorstellbar, dass Vinicius in der nächsten Saison noch in Madrid ist.“

Als wahrscheinlichster Abnehmer gilt die Saudi Pro League, Geld ist in der Wüste schließlich kein Problem. Den Verein darf sich Vini dabei aussuchen. Auch in der Premier League gibt es Beobachter, allen voran Manchester City soll ein Auge auf die Situation haben. Es könnte also sein, dass im kommenden Sommer ein wahrer Transferkracher über die Bühne geht.