Nach OP: Grealish bestätigt Saison-Aus

Für Jack Grealish (30) ist die Saison beendet. Wie der englische Offensivspieler per Instagram bestätigt, wurde er erfolgreich am Fuß operiert: „Ich wollte nicht, dass die Saison so endet, aber so ist Fußball nun mal, ich bin total enttäuscht. Die Operation ist vorbei und jetzt konzentriere ich mich voll und ganz darauf, wieder fit zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich fitter, stärker und besser als zuvor zurückkommen werde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Grealish steht seit Mitte August als Leihspieler beim FC Everton unter Vertrag. Mitte Januar zog er sich eine Stressfraktur im Fuß zu. In 22 Pflichtspielen war er an acht Toren direkt beteiligt. Bei Manchester City ist er noch bis 2027 vertraglich gebunden.