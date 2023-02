Tedesco nächster TSG-Kandidat – Matarazzo schon vor Ort

Die Liste der potenziellen Nachfolger für den bei der TSG Hoffenheim entlassenen André Breitenreiter wird länger. Wie der ‚kicker‘ berichtet, macht der Name Domenico Tedesco die Runde beim Bundesligisten. Der 37-Jährige stand bis Anfang September bei RB Leipzig an der Seitenlinie und kennt Hoffenheim noch aus seiner Zeit als Jugendcoach zwischen 2015 und 2017.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Tedesco an alte Wirkungsstätte zurückkehrt, ist derzeit völlig offen. Der DFB-Pokalsieger steht kurz vor einem Engagement als belgischer Nationalcoach. Mit dem Fußballverband seien lediglich letzte Details zu klären. Die TSG müsste also zeitnah in die Verhandlungen grätschen, sollte sich Tedesco als Wunschkandidat herauskristallisieren.

Lese-Tipp

Hoffenheim entlässt Breitenreiter

Durchaus konkreter wird Ex-Stuttgart-Coach Pellegrino Matarazzo gehandelt. Der US-Amerikaner besitzt als ehemaliger Assistenztrainer von Julian Nagelsmann und Alfred Schreuder ebenfalls eine Hoffenheimer Vergangenheit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Matarazzo schon vor Ort

Dass Matarazzo das wohl heißere Thema bei der TSG ist, legt ein Bericht von ‚Sky‘ nahe. Dem Bezahlsender zufolge laufen die Gespräche bereits eine Weile. Zudem war der 45-Jährige schon bei den vergangenen beiden Heimspielen der Hoffenheimer gegen den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach vor Ort, um sich ein genaueres Bild zu machen.

Der ‚kicker‘ widerspricht dem Stand jedoch. Nach Informationen des Fachmagazins wurde Matarazzo noch nicht von der TSG kontaktiert. Dies treffe ebenfalls auf Ex-Interimscoach Matthias Kaltenbach zu, der allerdings eher für die Rolle des Co-Trainers vorgesehen wäre. Klar ist jedoch, dass der Bundesliga-14. zeitnah Nägel mit Köpfen machen will.