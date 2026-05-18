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Offiziell Weltmeisterschaft

14 Bundesliga-Spieler in Österreichs WM-Kader

von Lukas Hörster - Quelle: oefb.at
Ralf Rangnick auf dem Trainingsplatz @Maxppp

Die österreichische Nationalmannschaft hat ihr Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Mit dabei sind gleich 14 Akteure aus der deutschen Bundesliga. Viele weitere waren dort in der Vergangenheit schon aktiv.

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Das Warten hat ein Ende: Unser WM-Kader! ⚽️🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH #GEMMA
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Trainer ist Bundesliga-Legende Ralf Rangnick, der auch auf Kapitän David Alaba setzen kann. Der 33-jährige Ex-Bayer spielt bei Real Madrid nach einigen Verletzungen zwar keine große Rolle mehr, lässt sich seine erste WM-Teilnahme aber nicht entgehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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