Kovac verkündet schlechte Can-Nachricht

Bei Borussia Dortmund verschärft sich der Engpass in der Defensive. Wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) durchblicken ließ, wird Kapitän Emre Can die Begegnung voraussichtlich verpassen. Grund dafür seien laut dem Übungsleiter „wieder Probleme mit den Adduktoren“ beim 32-Jährigen.

Nach dem vom FC Chelsea initiierten Leih-Abbruch von Aarón Anselmino (20) waren die Optionen in der Innenverteidigung der Schwarz-Gelben ohnehin schon rar gesät. Nun fällt zudem Youngster Filippo Mané länger aus. Der 20-Jährige wird aufgrund einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen. Kovac zeigte sich dennoch zufrieden mit seinen Alternativen: „Wir haben einen großen und qualitativ guten Kader.“