„Teuflischer“ Lautaro I Pedri krönt sein Jubiläum mit einem Tor

Inter Mailand fuhr am gestrigen Samstag einen 2:1-Zittersieg gegen Aufsteiger US Cremonese ein. Nach einem frühen Rückstand drehte Lautaro Martínez dank eines Doppelpacks die Partie zugunsten der Nerazzurri. „Lautaro startet Inter neu“, schreibt der ‚Corriere dello Sport‘. Bei der ‚Gazzetta dello Sport‘ lautet die Überschrift: „Den Teufel im Körper“. Inter springt durch den Erfolg vorübergehend auf Platz zwei in der Tabelle.

Ebenfalls einen knappen Sieg feierte der FC Barcelona. Gegen den FC Girona reichte ein 1:0 für die nächsten drei Punkte. Den entscheidenden Treffer markierte Pedri, für den es sein 100. Pflichtspiel im Trikot der Blaugrana war. Die ‚Sport‘ titelt „Fröhliches Hundertstes“. Bei der ‚Mundo Deportivo‘ „rettet“ er „den Triumph“. Die Katalanen bauen die Tabellenführung gegenüber Real Madrid auf sechs Punkte aus. Die Königlichen müssen heute Abend (21 Uhr) daheim gegen Real Sociedad ran.

Jürgen Klopp vom FC Liverpool ist davon überzeugt, dass die Dominanz seiner Reds und von Manchester City in der Premier League vorerst vorbei ist. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es schwieriger für alle wird, oben zu bleiben, sich für Europa zu qualifizieren, für die Champions League und vor allem Meister zu werden“, schildert der Trainer dem ‚Mirror‘. Das englische Blatt versieht ein Bild des Deutschen mit den Worten „Klopp thinks it’s haul (klingt wie „all“, Anm. d. Red.) over“, zu deutsch „Klopp denkt, es wird keine Beute mehr geben“.