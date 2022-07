Lewandowski trifft Xavi: „Verrückt nach Barça“

Robert Lewandowski (33) hält trotz der komplizierten Verhandlungen an seinem Wunsch fest, in diesem Sommer zum FC Barcelona zu wechseln. Das hat der Bayern-Stürmer nun auch Barça-Trainer Xavi persönlich mitgeteilt. Das Treffen im Club Lío auf Ibiza fand zufällig statt und dauerte laut der ‚Mundo Deportivo‘ nur wenige Minuten an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide hätten dabei ihren Willen bekundet, zusammenzuarbeiten, berichtet die katalanische Zeitung unter Berufung auf einen anwesenden Zeugen. Lewandowski habe betont, er sei „verrückt danach, bei Barça zu unterschreiben“.

Noch gestaltet sich dieses Vorhaben schwierig. Denn auch das jüngste, mittlerweile dritte Angebot des FC Barcelona stieß in München auf taube Ohren. Bis zu 45 Millionen Euro sollen die Katalanen in Aussicht stellen, unter 50 Millionen wird es von den Bayern aber wohl kein grünes Licht geben.