Bayern verkündet bittere Neuer-Diagnose
Manuel Neuer wird dem FC Bayern womöglich lange fehlen. Die Münchner verkünden am Sonntagmittag die Diagnose des Weltmeister-Torhüters von 2014. Dem Bericht des Rekordmeisters ist zu entnehmen, dass sich Neuer gestern gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) einen „Sehnenteilriss im rechten Fuß“ zuzog.
Manuel Neuer wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Der Kapitän hat sich beim 2:1-Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen.
Gute Besserung, Manu! ❤️🩹
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Die Ausfallzeit des 40-Jährigen benennt der Bundesliga-Tabellenführer nicht. Die Schwere der Blessur lässt allerdings vermuten, dass Jonas Urbig (23) vorerst den Platz zwischen den Pfosten einnimmt und nach der Länderspielpause weitere Einsätze sammeln wird.
Update (13:41 Uhr): Laut ‚Abendzeitung‘ wird die Ausfallzeit auf sechs bis 12 Wochen geschätzt, bevor Neuer überhaupt wieder voll trainieren kann. Läuft es ideal, soll der Routinier im Januar nach der Winterpause zurückkehren.
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