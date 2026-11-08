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Update Bundesliga

Bayern verkündet bittere Neuer-Diagnose

von Dominik Schneider - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Manuel Neuer ist fokussiert @Maxppp

Manuel Neuer wird dem FC Bayern womöglich lange fehlen. Die Münchner verkünden am Sonntagmittag die Diagnose des Weltmeister-Torhüters von 2014. Dem Bericht des Rekordmeisters ist zu entnehmen, dass sich Neuer gestern gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) einen „Sehnenteilriss im rechten Fuß“ zuzog.

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ℹ️ 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗡𝗲𝘂𝗲𝗿 𝗳𝗮̈𝗹𝗹𝘁 𝘃𝗼𝗿𝗲𝗿𝘀𝘁 𝗮𝘂𝘀

Manuel Neuer wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Der Kapitän hat sich beim 2:1-Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen.

Gute Besserung, Manu! ❤️‍🩹

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Die Ausfallzeit des 40-Jährigen benennt der Bundesliga-Tabellenführer nicht. Die Schwere der Blessur lässt allerdings vermuten, dass Jonas Urbig (23) vorerst den Platz zwischen den Pfosten einnimmt und nach der Länderspielpause weitere Einsätze sammeln wird.

Update (13:41 Uhr): Laut ‚Abendzeitung‘ wird die Ausfallzeit auf sechs bis 12 Wochen geschätzt, bevor Neuer überhaupt wieder voll trainieren kann. Läuft es ideal, soll der Routinier im Januar nach der Winterpause zurückkehren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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