Wolfsburg-Entscheidung bei Seelt

Die Leihe von Jenson Seelt zum VfL Wolfsburg steht unter keinem guten Stern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist es entsprechend unwahrscheinlich, dass der verletzungsanfällige Niederländer eine Zukunft in der Autostadt hat. Die Kaufoption im Leihvertrag mit dem AFC Sunderland wird aller Voraussicht nach nicht aktiviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor der Leihe hatte sich Seelt im vergangenen Jahr nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft. In Wolfsburg sammelte der Innenverteidiger ebenfalls krankheitsbedingte Fehltage und stand in diesem Kalenderjahr noch nicht zur Verfügung. In Sunderland steht der 22-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag.