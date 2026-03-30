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Bundesliga

BVB aufgepasst: Macht Anton den Abflug?

Bei Borussia Dortmund steht Nico Schlotterbeck vor der Verlängerung. Waldemar Anton soll folgen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Waldemar Anton im BVB-Wintertrainingslager in Marbella @Maxppp

Die Kaderplanung läuft bei Borussia Dortmund dieser Tage auf Hochtouren. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Nico Schlotterbeck (26) unmittelbar nach der Länderspielpause einen neuen, bis 2031 datierten Vertrag an der Strobelallee unterschreiben und künftig 14 Millionen Euro pro Saison verdienen.

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Er soll aber nicht die einzige Konstante in der Abwehr der Schwarz-Gelben bleiben. Dem Bezahlsender zufolge hatte Sebastian Kehl schon mit Waldemar Anton erste Gespräche bezüglich einer Ausweitung seines Vertrags gesprochen. Ole Book soll diese Gespräche fortführen, das Gehalt des 29-Jährigen entsprechend seiner Leistungen ebenfalls angepasst werden.

Der BVB ist bei Anton dabei etwas unter Druck, da der deutsche Nationalspieler auch andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht hat. Laut ‚Sky‘ haben sich Manchester United, Aston Villa und Atlético Madrid schon nach dem Abwehrspieler erkundigt. Anton steht in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag, er soll auf Felix Nmecha (25) und Schlotterbeck folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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